Youp van ‘t Hek verbaasd over felle kritiek van Diederik Ebbinge: ‘Ik heb dat niet geschreven’

De 66-jarige Van ‘t Hek toont zich van geen kwaad bewust als Wilfred Genee hem op de radio om een reactie vraagt. ,,Ik was zo verbaasd over de brief die ik vanochtend las. Als ik het nou geschreven heb... val me dan aan op wat ik heb geschreven, maar ik heb dat helemaal niet geschreven”, aldus Van ‘t Hek. ,,Wat ik schrijf, is dat heel de wereld in de greep is van een heel vervelend virus, ik heb het gehad. Er is heel veel aan de hand. Heel veel mensen hebben pech. Er is iets aan de hand en dat moeten we met z’n allen oplossen. De column gaat alleen over de toon en de taal, verder helemaal niets.”