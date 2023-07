Youtuber glipt Tomorrowland binnen, maar toont arrestatie niet: ‘Hij kan ID-kaart komen ophalen’

Een bekende Vlaamse youtuber probeert te scoren met een video waarin hij het dancefestival Tomorrowland binnendringt. Maar wat de 23-jarige Nathan Vandergunst, beter bekend als Acid, niet toont in zijn video, is dat hij in de kraag werd gevat door de festivalorganisatie. ,,Acid mag zijn identiteitskaart nog komen ophalen bij de gevonden voorwerpen, net als zijn schoenen.”

De youtuber noemt het zelf een ‘roeping’: hij moest en zou Tomorrowland bezoeken. Maar aangezien het festival sinds januari al uitverkocht was, moest hij met een nieuw plan komen. Want zelfs de vrijkaartjes voor influencers waren al vergeven. Dus besloot Acid de festivalweide binnen te glippen.

Daarvoor moest hij vier checkpoints trotseren. In eerste instantie zonder succes. Dus zat er volgens Acid niets anders op dan in de schemering door (voetbal)velden, tuinen en brandnetels te sluipen. Dat zal hij overigens niemand aanraden: ,,De security van Tomorrowland is tight (strak, red.)”, aldus de influencer. Onderweg raakte hij een van zijn schoenen kwijt.

Nacht in de cel

Debby Wilmsen, woordvoerder van Tomorrowland, heeft inmiddels gereageerd op de beelden. De organisatie achter Tomorrowland is op de hoogte van de feiten, maar stelt ze bij Het laatste nieuws.:, ,Acid werd wel degelijk opgepakt en heeft samen met zijn vriendin een nachtje in de cel doorgebracht. Hij heeft die vriendin trouwens achtergelaten bij de EHBO-post , want zij was in de struiken gevallen en achter de hekken blijven hangen. Zijn vriendin kreeg er eerste hulp en daarna dus ook een overnachting, weliswaar in de cel. Acid mag zijn identiteitskaart nog komen ophalen bij de gevonden voorwerpen, net als zijn schoenen.”

De woordvoerder is teleurgesteld in de influencer. ,,Het is jammer dat deze feiten zijn clip niet hebben gehaald. Al ben ik er zeker van dat zijn volgers die unieke content ongetwijfeld wel weten te appreciëren.”