YouTuber Rutger Vink (Furtjuh) trekt het even niet meer

Volgens Vink heeft hij het de afgelopen tijd te druk gehad met leuke en minder prettig dingen. Wat dat laatste inhoudt, meldt hij niet. Wel dat hij veel tijd heeft gestoken in het 'helpen van anderen'. ,,Het is een beetje te veel geworden'', stelt hij in eerste instantie. Als hij de woorden 'het lukt me niet' in de mond neemt, breekt hij en begin te huilen. ,,Sorry, dat was niet de bedoeling. Ik neem vandaag tijd voor mezelf. Het klinkt misschien stom, maar ik heb het even nodig.''