YouTubers StukTV en Famke Louise laten zich uit over omstreden choking game

Willem Vink, 70.000 volgers Weet u nog, die YouTuber die op het dak van een trein in Nijmegen sprong en heel het land over zich heen kreeg? Dat was Willem Vink. Nu, twee jaar later, zegt Willem (20) voorzichtiger te zijn met wat hij online plaatst. ,,De choking game (keel zo lang mogelijk dichtknijpen) zou ik bijvoorbeeld nóóit proberen. Dat kan je dood worden.” Maar die treinvlog was toch net zo gevaarlijk? Willem twijfelt. ,,We hadden ons wekenlang voorbereid: we kenden de route uit ons hoofd. Het liep ook goed af. Toch heb ik er spijt van. Je weet als YouTuber namelijk niet precies wie er naar je vlogs kijken. Ookal ligt je focus op 18-plussers, dan nog kunnen kinderen alles zien en geïnspireerd raken. Je wilt niet op je geweten hebben dat, als gevolg van jouw filmpje, iemand gewond raakt of nog erger: overlijdt.” Geen treinvlogs meer, belooft hij. ,,Maar misschien ga ik ooit nog wel iets lijps doen. Me laten bijten door een slang bijvoorbeeld, onder begeleiding. Ik blijf een waaghals en wil die kick voelen.” Filmpjes van de choking game zou YouTube meteen moeten verwijderen, vindt hij. Maar andere gevaarlijke filmpjes dienen volgens hem juist als waarschuwing. ,,Laatst ging er een filmpje viral van een YouTuber die een jeu-de-boulesbal in het vuur gooit. Het ding ontploft in zijn gezicht. Als je de verwondingen ziet, ga je dat never nooit nadoen.”

Thomas van der Vlugt van StukTV, 1,7 miljoen volgers

Thomas (25) zag deze week nog een filmpje waarbij een vlogger zijn adem inhoudt en flauwvalt. ,,Ik zie daar echt de fun niet van in. Net als wasmiddelzakjes in je mond stoppen. Zulke challenges poppen zo nu en dan op en worden vaak gedaan door kinderen die de gekste shit doen voor veel views.” Zelf is hij nog nooit in het ziekenhuis beland na een stunt van StukTV, het bleef tot nu toe bij een paar hechtingen in zijn hand. ,,Natuurlijk zoeken wij graag de grens op, maar de stunts moeten niet ten koste gaan van onze gezondheid.” Dat staat ook vastgelegd in het reglement van de vloggers. Dus: kajakken van een trapleuning: ja, zolang de jongens een helm dragen. Maar meeliften op een goederentrein: nee. ,,Dat kan natuurlijk vreselijk fout gaan.” Door het grote bereik van StukTV denkt Thomas beter na. ,,Ik heb in het verleden wel eens aan vodka eyeballing gedaan. Dan zet je een vodkafles op je oog en word je sneller dronken. Het werkte, maar deed ook heel veel pijn. Ik had vooraf het risico wel gecheckt bij een oogarts, maar zou het nu niet meer zo snel doen. Ook van rennen over een spoorrails zeggen we nu: dat was niet zo slim en kan gekopieerd worden. Al vind ik dat de grootste verantwoordelijkheid bij de ouders ligt en minder bij de YouTubers.”

Famke Louise, 291.000 volgers

De razendpopulaire YouTuber Famke Louise (19) wil niks weten van online wedstrijdjes waarbij tieners expres flauwvallen, hun keel dichtknijpen of over hun nek gaan na het eten van vaatwastabletten. ,,Ik vind het shocking dat kinderen hieraan meedoen. Het kan je je leven kosten. Dat is niet iets om grappen over te maken. Ga lekker knikkeren of zo.” Ze adviseert ouders om geregeld op social media te checken wat hun kinderen bekijken. ,,En voer daar een goed gesprek over. Mijn broertje van 10 heeft bijvoorbeeld wel een mobiel, maar mag nog niet op Instagram of Snapchat. Stel dat hij meedoet aan zo’n challenge en het verkeerd afloopt? Of hij post een lelijke foto van zichzelf met onderkin? Daar kan hij de volgende dag mee worden gepest op school. Hij kent de gevaren nog niet van social media.” Zelf beperkt ze zich liever tot onschuldige challenges als ‘wie maakt de goorste smoothie’ of ‘wie kan zijn lach het langst inhouden’. ,,Ik heb heel jonge volgers, zelfs van 3 jaar oud. Ik ben mij bewust van mijn voorbeeldfunctie en richt me liever op positieve onderwerpen.”

Noah Zeeuw van Ponkers, 498.000 volgers

Challenges zijn niet nieuw, zegt Noah (24). ,,Denk aan Jackass (groep stuntmannen die een eigen tv-programma op MTV had) of BNN, dat de meest rare dingen uitzond. Het verschil is alleen: destijds waren die stunts maar op een paar kanalen te zien en kon je als ouder de tv uitzetten. Nu worden de stunts op veel meer platformen verspreid en bereik je een veel jonger publiek.” Precies de reden waarom de jongens van Ponkers geregeld een idee afschieten en waarschuwen wanneer ze stomdronken gaan skiën of over een dun laagje ijs lopen: ,,We zijn drie volslagen idioten, probeer dit niet thuis.'' ,,We hebben wel eens het idee gehad om over een spoorrails te rennen. Stom idee! Dat geldt ook voor de choking game. Gestoord! We beseffen heel goed dat we invloed hebben op onze volgers (10-17 jaar), die onze stunts kunnen kopiëren.” Zeeuw hing zelf wel eens achter een tram in Amsterdam. Die was op het randje, zegt hij nu. ,,Het enige wat kon gebeuren was op de grond vallen. Niet gebeurd. Ik heb er een boete van 100 euro voor gekregen.”