Yurdakul en Jozefzoon spelen Nederlandse Bonnie en Clyde

Loiza Lamers speelt open kaart over liefdesle­ven: ‘Is complex en dat hoort het niet te zijn’

10:07 Jarenlang ontweek Loiza Lamers vragen of überhaupt interviews die over haar liefdesleven gingen. Maar nu is het tijd om te praten. Dat doet het topmodel, die als jongen werd geboren en daar altijd openhartig over is geweest, in haar eigen documentaire Altijd Al Loiza op Videoland. ,,Ik was wel eerlijk in de media, maar het voelde gemaakt, als een soort presentatie.”