Yvon kondigt Boer zoekt Vrouw-babyspecial aan: ‘Ik voel me iedere keer een beetje tante’

Ze presenteert op zondag 11 april de Boer zoekt Vrouw: 90 spruiten special. Yvon Jaspers was zelf zwanger toen in 2004 de eerste opnames werden gemaakt van Boer zoekt Vrouw. ,,Guus, de eerste Boer zoekt Vrouw-baby, wordt dit jaar 15. Mijn dochter Keesje is bijna 16. Haar hele leven presenteer ik Boer zoekt Vrouw en haar hele leven hoort zij over relaties, huwelijken en geboortes. Laatst werden er in één week vier meisjes geboren en dan betrap ik mezelf erop dat ik me stiekem toch iedere keer een beetje tante voel, haha!”