‘Zag ik Jörgen Raymann en ‘Poepiedoe’ nou schaamteloos flirten?’

Kijker spot knobbel bij nieuwsle­zer die kanker blijkt te hebben: ‘Eeuwig dankbaar’

20:39 Een nieuwslezer uit het Amerikaanse Tampa is eeuwig dankbaar nadat een oplettende kijker wees op een knobbel in haar nek. De kijker had zelf ooit zo’n verdikking en bleek toen kanker te hebben. De journaliste kreeg dezelfde diagnose. ‘Zonder die e-mail had ik nooit de dokter gebeld’, schrijft Victoria Price op Twitter.