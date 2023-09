Zakenpartner: Rachel Hazes kreeg 25.000 euro contant om Klaas Otto op loonlijst te zetten

Rachel Hazes zou 25.000 euro contant in een envelop hebben ontvangen in 2016 om iemand ‘met een niet zo zuiver verleden’ op de loonlijst van haar bedrijf te zetten. Dat zei Marieke van Beek dinsdag bij een getuigenverhoor in Arnhem over een huurgeschil tussen de twee voormalige vriendinnen en zakenpartners.

Van Beek gaf ook aan dat het om de ex-leider van motorclub No Surrender Klaas Otto gaat, van wie al bekend was dat die inderdaad destijds onder contract stond bij Melvin Produkties. Hazes runde dat bedrijf met Van Beek en Rob Israël, die volgens Van Beek hebben afgeraden om de deal met Otto aan te gaan. Maar Hazes deed het toch en ‘ging daar best wel prat op’, aldus Van Beek. ,,Ze heeft zichzelf ook gefotografeerd met dat geld. Ik, de dochter en de ex-schoonzus van de dochter ontvingen die foto”, zegt Van Beek verwijzend naar onder anderen Roxeanne Hazes.

Volgens Van Beek kregen Otto en Hazes later ruzie en had Hazes inmiddels 9000 euro van het contante geld opgemaakt, waarna Van Beek naar eigen zeggen dat bedrag heeft geleend aan Hazes omdat die “heel bang” was dat de envelop terug moest naar Otto. Volgens Van Beek heeft zij later met Hazes afgesproken dat die 9000 verrekend zou worden met de huur voor een woning van haar in Vinkeveen, wat Hazes dinsdag zelf weersprak.

Contant geld

Rachel Hazes zegt nooit 9000 euro van Van Beek ontvangen te hebben. ,,Ik weet niets van het verrekenen van huur. Zo’n afspraak is nooit gemaakt.” Ook ontkent Hazes dat ze geld heeft ontvangen van Otto als tegenprestatie voor zijn rol binnen het bedrijf. ,,Ik heb met hem een loon afgesproken van 2000 euro per maand. Hij zou mij begeleiden als ik naar openbare gelegenheden ging”, stelt Hazes. ,,Op oproepbasis.”

Hazes zei wel dat ze destijds over zo’n 85.000 euro contant geld beschikte, maar dat ze dat zelf had opgenomen om bijvoorbeeld voor 30.000 euro sieraden te kopen van Otto. ,,Ik weet niet hoe hij aan die sieraden kwam”, zei ze ook. ,,Ik heb met hem besproken dat ik op zoek was naar bepaalde sieraden en hij zei dat hij dat kon regelen.” Volgens Hazes zou Van Beek ervoor zorgen dat een envelop met het geld bij Otto terecht zou komen.

,,Achteraf is gebleken dat die envelop met 30.000 euro nooit bij de mensen terecht is gekomen waarvoor het bedoeld was”, zei Hazes dinsdag. ,,Dat kan maar één ding betekenen, namelijk dat het geld nog steeds in bezit is van mevrouw Van Beek.” Op de vraag van de advocaat van Van Beek waarom zij hierop nooit aangifte heeft gedaan van diefstal, liet Hazes weten dat de advocaat nog niet weet ‘wat ik verder van plan ben’.

