Zal Hazes-familie zich herenigen? Familiediner-presentator is positief: 'Overtuigd dat het goed kan komen’

André Hazes heeft geen contact meer met zijn moeder: 'Vind ons gezin een beetje sneu'

André Hazes heeft geen contact meer met zijn moeder Rachel. Dat onthulde hij gisteravond, na maanden uit de spotlights te zijn geweest, in de talkshow van Eva Jinek. Gevraagd naar alle familieproblemen zei hij zijn gezin ‘een beetje sneu’ te vinden. ‘Hoe ons leven eigenlijk is gelopen, met elkaar. Het is verdrietig.’

15:06