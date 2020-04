Zanger Dries ‘Andres’ Holten (84) overleden

Andere bekende nummers van Andres zijn Love is all around uit 1970 en Als het om de liefde gaat uit 1972. Dat was de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival in Edingburgh, dat werd gewonnen door Vicky Leandros. Sandra en Andres eindigden op de vierde plaats. Na de samenwerking met Sandra Reemer vormde hij een nieuw duo met Rosy Pereira onder de nam Rosy & Andres.



Andres schreef ook voor andere artiesten nummers. Zo schreef hij Land of Milk and Honey voor Mouth & MacNeal. Ook schreef hij de tekst van de Duitse hit Immer wieder Sonntags van het Duitse duo Cindy & Bert.



Andres overleed op woensdag 15 april aan de de gevolgen van kanker, maar zijn familie wachtte met bekendmaking tot na de crematie, die in beslotenheid in Limburg plaatsvond.