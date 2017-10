Zanger Gert Timmerman (82) moest onder deplorabele omstandigheden wonen

Timmerman worstelde al sinds begin dit jaar met zijn gezondheid. Zo werd hij in januari opgenomen met een zware longontsteking. In juni werd duidelijk dat hij alvleesklierkanker had. De afgelopen tijd werden naast een deel van zijn alvleesklier ook zijn milt en twee ribben weggehaald.

De laatste twee weken van zijn leven bracht Gert Timmerman door in een tijdelijke woning in Overdinkel. Volgens Ruud Donkelman, woordvoerder van de familie, werd het huis hem toegewezen na een zwerftocht langs campings en schuurtjes waar hij onder deplorabele omstandigheden moest wonen.

,,Gert heeft het heel zwaar gehad nadat hij zijn huis moest verlaten. Dit weekend waren vrienden en kennissen bezig om het te ontruimen. Maandag moest het leeg zijn. Het is bizar dat hij juist in dit weekend is overleden’’, aldus Donkelman.

Donkelman stelt dat de familie ervan overtuigd is dat de isolatie van zijn woning met pur-schuim de zanger fataal is geworden. De evangelische tv-zender Family7 zendt op 12 november een documentaire uit over de gevaren van dit materiaaal dat bij meerdere mensen kanker zou hebben veroorzaakt.

Ook privé had Timmerman het zwaar. Sinds de dood van zijn vrouw Hermien in 2003 viel zijn gezin uiteen. Na de scheiding van Hermien trouwde hij in 2002 opnieuw met Barbara (Babs) Stoevenbeld. Zijn dochter Sandra zag hij twee jaar geleden voor het laatst bij een rechtszaak. Tussen vader en dochter is tot op de dag van zijn dood nooit meer goedgekomen. In De Telegraaf liet zij deze week nog weten haar zieke vader nooit meer te willen zien.

Timmerman, geboren in de Enschedese wijk Pathmos, had in het verleden grote successen met nummers als Brandend Zand en Ik heb Eerbied voor Jouw Grijze Haren. Met Hermien vormde hij een ongekend succesvol duo. Keerpunt was de bekering van het echtpaar in de jaren ’70. Gert & Hermien traden in de periode daarna vooral op in kerken en programma ’s van de EO.

Timmerman zelf keerde, ondanks een korte breuk met de kerk, in de laatste jaren van zijn leven terug tot het christelijk geloof. Sheila, zijn andere dochter, maakt er op Facebook melding van dat haar vader ,,rust heeft mogen vinden in de Hemel, bij zijn Schepper, zijn Heer.’’ Behalve zijn twee dochters laat Timmerman ook nog een zoon na (Gert Jr.)



Verpleegkundige John Klink, tevens vriend en voormalig chauffeur van Timmerman, zamelde dit jaar geld in om een nieuwe alternatieve geneeskundige behandeling in Duitsland te bekostigen. Met het geld konden meerdere kuren voor Timmerman worden betaald. Gevoed door zijn geloof had Gert veel vertrouwen in de toekomst. Hij wilde ‘minstens 85 worden’, zei hij vorige maand. ,,Die kuur geeft me kracht om te zeggen: jongen ga door, want er zit een overwinning in.”



'Opa verloren'

Volledig scherm John Klink en Gert Timmerman. © AD John Klink reageert verslagen op Gerts overlijden. ,,Ik ben er kapot van'', zegt hij tegen deze site. ,,Hoewel wij geen bloedverwanten waren, voelt het alsof ik een opa heb verloren. Ik heb veel bewondering voor zijn strijd, hij is heel dapper geweest. Hij heeft veel steun gehad aan zijn geloof; dat heeft hem ver gebracht.''



De uitvaart van Timmerman is in besloten kring, maar het is nog onduidelijk wanneer.

Duiven op de Dam

Timmerman werd in de jaren zestig en zeventig vooral bekend met zijn toenmalige vrouw, wijlen Hermien van der Weide. Met haar vormde hij het duo Gert en Hermien en had hij hits als Shalalie shalala (Alle duiven op de Dam). Het succesvolle stel scoorde meer dan twintig gouden platen. De twee scheidden in 1999; Hermien overleed vier jaar later.