Zanger Jamiroquai ontkent deelname bestorming Capitool: ‘Hoor niet bij die freaks’

‘Goedemorgen Washington’, begint Jay zijn verhaal op Twitter. ‘Ik vind de hoofdtooi geweldig maar ik weet niet of dat de groep is waar ik bij wil horen. Blijf veilig allemaal.’

In een bijgevoegd filmpje benadrukt hij dat nogmaals. ‘Sommigen van jullie dachten mij gezien te hebben maar ik hoor echt niet bij al die freaks’, lacht de zanger.

Eerder lieten collega-sterren zich al uit over de bestorming van het Capitool door aanhangers van Donald Trump. Zo noemde actrice Bette Midler de Amerikaanse president na zijn speech, waarin hij de relschoppers toesprak en nogmaals zijn onterechte claim herhaalde dat hij de verkiezingen heeft gewonnen, ‘een liegende zak stront’. Zangeres Pink, dochter van twee veteranen, zei dat ze zich schaamt voor wat er is gebeurd in Washington.