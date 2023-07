Zanger Rammstein verandert tekst bij concert in Berlijn: ‘Geloof de boze tongen niet’

Met video Till Lindemann lanceert ondanks beschuldi­gin­gen videoclip over seksueel misbruik

Over bizarre timing gesproken: de nieuwe videoclip van Rammstein-zanger Till Lindemann (60), die gaat over seksueel misbruik, is dit weekend online gezet. De clip hoort bij het nummer Child of Sin, een duet met de Nederlandse zangeres Sharon Kovacs (33). Eerder werd de release van de videoclip geannuleerd na aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag van de Rammstein-frontman.