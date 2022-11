Zanger van enorme jaren 80-hit duikt 40 jaar later op bij Secret duets: ‘Dit is bizar’

Met videoVerbazing alom gisteravond in het RTL 4-programma Secret duets , waar bovenop de bekende muur ook nog een stemvervormer werd ingezet om de zangpartner van Samantha Steenwijk compleet onherkenbaar te maken. 798.000 kijkers zagen hoe de normaal bloedfanatieke zangeres niets meer gaf om de punten toen naast haar de artiest achter een enorme jaren 80-hit bleek te staan. ,,Dit is heel bizar.”

In de zangshow gaan bekende artiesten in duet met iemand die ze niet kunnen zien. Aan de hand van de stem en enkele hints moeten ze raden wie aan de andere kant van een dikke muur staat. Dat kan een professionele zanger zijn, maar ook een BN’er van wie niet bekend is dat die kan zingen.

In zeldzame gevallen zetten de makers ook een stemvervormer in, legde presentator Jamai Loman uit. Het radende panel, gisteravond bestaande uit Jeroen van der Boom, Ruth Jacott en Dave von Raven, zou de karakteristieke vocalen anders diréct herkennen, voorspelde hij.

Van de hints moesten ze het in elk geval niet hebben. In de video zagen ze Tibetaanse gebedsvlaggetjes, die ze aan niemand konden linken. Er was ook een telefoon te zien, met een whatsappje en een gemist belletje van ene ‘Ann’. Het panel moest duidelijk verder op die hint, want de secret singer zong vanuit een telefooncel, met achter op de muur ook allemaal telefoons. ,,Dat wordt helemaal niets’’, gaf Loman nog als laatste hint.

Het panel wist toen nog niet dat de mysteryguest met vervormde stem zou zingen. ,,Wat is dit nou weer joh?’’ riep een verbaasde Jeroen van der Boom, terwijl Ruth Jacott alleen maar kon lachen. Samantha had na het eerste stukje duet - de twee zongen Stil in mij van Van Dik Hout - uiteraard geen idee. Van ellende noemde ze Pino van Sesamstraat.

Jamai kreeg gelijk. Toen de secret singer met zijn echte stem begon te zingen, zei Jeroen meteen: ,,Ja, ik weet het! Oh, wat leuk.’’ En later: ,,Dit vind ik mooi, kippenvel.’’ Ook Dave herkende de klanken direct. ,,Dat is heel bizar toch, die heb ik al jaren niet meer gezien.’’ Samantha zelf was nog blanco en zocht het vanwege alle telefoons in de hoek van call-tv en sekslijnen. Puur afgaand op de stem zette ze haar geld uiteindelijk in op Barry Hay.

Die was het niet. De Tibetaanse vlaggetjes bleken te verwijzen naar het feit dat de mysterieuze zanger ‘overtuigd boeddhist’ is. Het gemiste telefoontje van Ann was in werkelijkheid van Annabel, zonder wie het ‘helemaal niets’ wordt. Achter de muur stond Hans de Booij (64), zanger van de hit Annabel uit 1983. Het nummer staat al sinds de start van de lijst in 1999 in de Top 2000 en zal inderdaad, zoals Jamai zei, bij ‘iedere levende ziel’ bekend zijn.

Volledig scherm Hans de Booij, van Annabel. © RTL

Natuurlijk vroeg hij Hans een stukje te doen. Die wilde wel, maar wachtte even. Hij was niet altijd gek op zijn hit. ,,Er was een tijd dat ik er enorm van hield’’, sprak hij. ,,Er was een tijd dat ik het verafschuwde. Toen was er een tijd dat ik dacht, daar moet je eigenlijk wel trots op zijn.’’ Vanwaar die gevoelens? ,,Je zit in de muziek voor de vrijheid. En als je elke dag hetzelfde moet doen, dan is er geen vrijheid meer, dan begint het zich te wreken.’’

Hard galmend zong hij toch een stukje, met glunderende collega’s tot gevolg. ,,Wat ben ik nou stom’’, zei Samantha, die baalde de hints niet te hebben begrepen. Maar: ,,Een hele grote eer. De eer is veel groter dan al die punten bij elkaar’’, zei ze. ,,Ik ben blij dat ik gekomen ben, want dit is echt een cadeau’’, besloot Jeroen.

