Zangeres Cranberries verdronk in bad door alcoholvergiftiging

O'Riordan zou donderdag 47 jaar zijn geworden. Op 15 januari werd ze dood gevonden in een hotel in Londen. Ze was daar om nieuwe nummers op te nemen.

The Cranberries hadden een paar grote hits, waaronder het nummer Zombie uit 1994, over het geweld in Noord-Ierland. Het lied bereikte in Nederland de tweede plaats in de Top 40. Zombie stond afgelopen jaar ook in de Top 2000 van NPO Radio 2, evenals de liedjes Linger en Ode to my Family.