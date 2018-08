Zangeres Demi Lovato na overdosis bereid tot opname in afkickkliniek

Het was nog even de vraag of Demi zich vrijwillig zou willen laten behandelen. De 25-jarige zangeres weigerde afgelopen maanden namelijk elke vorm van hulp. Dit resulteerde vorige week uiteindelijk in een overdosis en een ziekenhuisopname. Ingewijden vertellen dat Demi's familie eindelijk met haar heeft gesproken over afkicken. Ze wilden dit al eerder doen, maar door complicaties van de overdosis werd Demi deze week erg ziek. Ze wilden de zangeres tijdens deze dagen niet van streek maken en stelden het daarom uit.



Maar nu gaat het weer goed met Lovato. Ze kan elk moment worden ontslagen uit het Cedars-Sinai ziekenhuis in Los Angeles. Demi zal dan direct doorgaan naar de afkickkliniek. Welke dat is of waar weet TMZ niet. Demi werd vorige week opgenomen in het ziekenhuis na een vermoedelijke overdosis. De zangeres werd door een assistente bewusteloos aangetroffen in bed na een lange nacht feesten. Volgens insiders viel Lovato maanden geleden terug in haar drugsverslaving nadat ze zes jaar nuchter was.