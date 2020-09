Zangeres en actrice Annie Cordy (92) overleden

De in 1926 in Laken geboren Léonia Juliana Cooreman verkocht meer dan vijf miljoen albums en was vooral populair in Franstalig België en Frankrijk. Ze speelde in tientallen musicals en zeventien films. Annie sprak ook de stem in van de oma in de Disneyfilm Pocahontas. Koning Albert II verhief haar in 2004 in de adelstand. Ze kreeg de persoonlijke titel van barones.