Zangeres en actrice Della Reese overleden

De Amerikaanse gospelzangeres en actrice Della Reese is overleden. Zij overleed op 86-jarige leeftijd in het bijzijn van familie en vrienden.

Reese werd als actrice wereldberoemd met haar rol als engel in de hitserie Touched by an Angel. Zij ontving hiervoor onder meer een Golden Globe-nominatie. De familie maakte het overlijden van Reese bekend via de Instagram-account van Roma Downey, een andere hoofdrolspeelster uit de serie.

Gospel

Reese begon al op jonge leeftijd met zingen in een kerkkoor en werd op dertienjarige leeftijd ingelijfd bij de gospelgroep van Mahalia Jackson. Later richtte zij haar eigen gospelgroep op, The Meditation Singers. Later ging zij zich, onder meer beïnvloed door Ella Fitzgerald en Billie Holiday, meer toeleggen op jazz en kreeg zij een contract bij RCA Records. Voor dit label zong zij onder meer Don't you know en Not one minute more, haar grootste hits.