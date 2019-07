Zangeres Hind vindt daten in Amerika een ramp: ‘Alles draait om geld’

‘Moedermaf­fia’ weer in actie: ‘Yolanthe, wat ben je ver weg van Xess’

12 juli De ‘moedermaffia’ heeft weer eens van zich laten horen: dit keer is Yolanthe Sneijder-Cabau het mikpunt van vrouwen die andere moeders bekritiseren. Op Instagram deelde de brunette een kiekje van Xess Xava in het water. Bezorgde volgers vinden dat het kleine mannetje wel erg diep in het water staat en zijn moeder best ver weg is.