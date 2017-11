Zangeres Imca Marina organiseert 'divorceparty's' voor scheidende koppels

Een officiële echtscheidingsplechtigheid?

,,Ik doe het eigenlijk al jaren. De eerste keer was in mijn inmiddels verkochte herenboerderij De Vicarie in Groningen waar ik destijds veel huwelijken sloot. Ik kan me nog goed het eerste 'breukfeest' of 'divorceparty' herinneren. Dat was van een scheidend stel dat aan bijna 150 gasten - familie, vrienden en andere bekenden - wilde uitleggen waarom ze uit elkaar gingen.''



Hoe was dat?

,,Eigenlijk heel gezellig. De twee legden in mooie woorden uit wat er de afgelopen tijd had gespeeld en dat ze in in goed overleg en in goede harmonie uit elkaar gingen. Ze benadrukten dat hun relatie, ondanks de aanwezigheid van kinderen, niet meer wilde vlotten en dat ze nog steeds van elkaar hielden maar als vrienden een nieuwe weg wilden bewandelen. Het feest bood, na een lastige tijd, wat tegenwicht. Daardoor konden alle aanwezigen de emoties beter omarmen en een plek geven.''



Hoe reageerden de gasten?

,,De uitleg die ze, onder mijn begeleiding, kregen bleek zeer welkom. Het werd door die harmonieuze ceremonie in één klap duidelijk dat de man en vrouw met elkaar om bleven gaan, dat de kinderen nooit de dupe van de scheiding zouden worden en dat ze na de breuk alle vrienden en families zouden blijven zien. Vooral voor de kinderen van het scheidende stel bleek de 'therapeutische bijeenkomst' erg belangrijk. Ze zagen dat het gezinsleven, ondanks de scheiding van hun ouders, ook nog op een positieve manier zou doorgaan.''