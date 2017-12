Zangeres Lorde zegt concert in Israël af op aandringen van fans

video Yolanthe loopt met miniversie van echtgenoot Wesley door Ziggo Dome

24 december Glennis Grace en André Hazes hebben zich gisteren in een melige bui laten verleiden tot een illusie waarbij het van achteren net lijkt of iemand plotseling is gekrompen tot kabouterformaat. Glennis veranderde zichzelf in een miniversie van zeer waarschijnlijk 'Wesley Sneijder'.