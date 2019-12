Zangeres Roxette op 61-jarige leeftijd overleden: ‘Je was een uniek muzikant’

,,Het is met groot verdriet dat we moeten aankondigen dat een van onze grootste en meest geliefde artiesten is heengegaan. Marie Fredriksson stierf in de ochtend van 9 december aan de nasleep van haar vorige ziekte”, laat de familie weten in een verklaring.

Hersentumor

In 2002 kreeg Fredriksson te horen dat ze een hersentumor had, nadat ze herhaaldelijk uit het niets flauwviel. Hoewel artsen haar overlevingskansen als gering omschreven, hadden de operatie, bestralingen en chemokuren het gehoopte effect.

De peroxideblonde grootmeesteres van de powerballad keerde in 2009 terug op het podium, maar ze kwam haar ziekte nooit echt te boven. Toch kon ze na een succesvolle behandeling weer toeren. Met Roxette trad ze tussen 2009 en 2010 weer op, in diezelfde periode toerde ze ook solo.

Twee kinderen

Ook in 2016 was er een tournee met Roxette, maar vanwege haar gezondheid moest Fredriksson die afbreken. Uiteindelijk overleed de zangers aan de gevolgen van de hersentumor. Fredriksso laat haar echtgenoot, Mikael Bolyos, en haar twee kinderen Inez Josefin (26) en Oscar (23) na.

De zangeres zal in besloten kring begraven worden, zonder pers en enkel in aanwezigheid van hechte vrienden en familie.

Tekst gaat verder onder deze tweet

Verslagenheid bij collega

Per Gessle, die samen met Fredriksson het duo Roxette vormde, reageert bij het Zweedse persbureau TT verslagen op het nieuws. ,,Het lijkt gisteren dat we in mijn klein appartement in Halmstad zaten en onze dromen deelden. En wat een fantastische droom mochten we beleven. Dankje Marie, dankje voor alles. Je was een uniek muzikant, een zangeres zoals we ze misschien nooit meer zullen kennen. Jij kleurde mijn zwart-witte songs met de mooiste kleuren. Je was al meer dan veertig jaar een ongelooflijke vriend. Ik ben trots, vereerd en gelukkig dat ik zo lang deel heb mogen uitmaken van je leven, je talent, je warmte, je generositeit en je humor. Al mijn liefde voor jou en je familie. Things will never be the same.”

Tekst gaat verder onder deze tweet

Hitgeschiedenis

Roxette scoorde een wereldhit met The Look in het jaar dat de Berlijnse Muur viel. Het duo stond in 2015 nog in de Heineken Music Hall. De band bracht verder nog wereldhits als Listen To Your Heart, Joyride, Sleeping In My Car, It Must Have Been Love en How Do You Do uit.

De eigenaardige hitgeschiedenis van Roxette begint als Per Gessle en Marie Fredriksson als Roxette mondiaal nog onbekend zijn. In eigen land zijn ze bekende solo-muzikanten. In 1987 scoorden ze samen een zomerhit met Neverending Love. Het plaatje van de zangeres met de blonde piekharen en de donkerharige gitarist/componist naast haar, lijkt een ticket naar sterrendom.

Maar tot hun teleurstelling wordt Neverending Love buiten Zweden nergens opgepikt. Wel komt er in het najaar een aanbod van een Duits platenlabel: als Roxette een ‘intelligente kerstsong’ kan leveren, zorgt de firma dat de band wél op de radio komt. Dat was het begin van een glorieuze carrière die Roxette vooral in de jaren negentig wereldfaam bracht.