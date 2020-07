Zangeres Sia (44) oma geworden van twee kleinkinderen

,,Ik ben een f*cking oma! Hoe bizar is dat? Ze noemen me 'Nana', maar zo wil ik eigenlijk niet genoemd worden. Ik ga proberen om ze me 'Lovey' te laten noemen, net zoals de kleinkinderen van Kris Jenner doen," aldus de Australische zangeres.

Ook vertelde ze over hoe het gezinsleven eruit ziet na de adoptie van haar jongens. ,,Het was een behoorlijke achtbaan waar we in zaten. Ze hebben in 18 jaar in 18 verschillende pleeggezinnen gewoond, wat traumatisch is. Met die geschiedenis en het feit dat ze zwart zijn, heb ik ze uitgelegd dat ik er alles aan zal doen om hen veilig te houden. Ik wil niet dat ze in de problemen raken en in de gevangenis belanden.”