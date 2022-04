Zangeres Tabitha in verwachting van tweede kindje

met video Katja Schuurman noemt ophef fotoshoot lastig: ‘Je doet het al snel niet goed’

Katja Schuurman (47) vindt het ‘lastig’ dat er ophef is over de fotoshoot die zij deed in Zanzibar voor een schoenenmerk, waarop ook twee lokale kinderen staan die juist géén schoenen dragen. Ongelijkheid in beeld, vinden velen, maar Schuurman betwist dat. ,,Je doet het snel niet goed”, zei ze gisteravond bij Jinek.

