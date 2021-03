Zangtalent Dani wilde The Voice bijna cancelen: ‘Ik was in het begin erg onzeker’

Tijdens je auditie zong je Hallelujah. In no time draaiden alle stoelen om. Wat ging er door je heen?

,,Dat is moeilijk uit te leggen. Ik hoorde het geluid van de rode knop, deed m’n ogen open en zag dat Anouk als eerste had gedraaid, alleen toen realiseerde ik het nog niet echt. Daarna draaiden de andere coaches ook om, ik dacht: wat chill hé! Maar toen ik m'n ogen opende, kwam het besef pas echt. Ik had echt niet verwacht dat alle stoelen zouden draaien.”



Onderschatte je jezelf?

,,Ja, dat kun je wel zo stellen. Het is eigenlijk vocal dysmorphia: ik vind het verschrikkelijk om mezelf terug te horen als ik zing, wat een kattengejank. Dus ik kan echt niet inschatten hoe ik dan klink. Ik moet wel zeggen dat ik in het begin van het traject erg onzeker was. Gaandeweg The Voice ben ik wat zekerder geworden, ook door alle fijne en positieve reacties die ik heb gekregen.”