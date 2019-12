Zat ik nou te kijken naar De IJzersterkste, of een oude herhaling van Sterrenslag?

Noem me naïef, maar van te voren dacht ik dat De IJzersterkste, het nieuwe paradepaardje van NPO 1, best wat kon worden. Wat Heel Holland Bakt doet voor de herwaardering van de janhagel en kletskop zou deze zaterdagavondshow kunnen betekenen voor ander cultuur erfgoed dat langzaam verdwijnt: schaatsen.



Natuurlijk juicht de jeugd van tegenwoordig voor Sven Kramer en consorten, maar zelf een paar noren onderbinden? Als mijn dertienjarige dochter vier keer in haar leven op natuurijs krabbelde, is het veel.



Hoe anders was dat toen ik jong was. Toen vroor het bijna elke winter hard genoeg om de saaie boerensloot achter ons huis te transformeren tot magisch middelpunt van het dorp: de ijsbaan. Als ’s avonds de lampen aangingen hing niet alleen de sigarenrook van de voorzitter van het ijsbestuur in dikke wolken in de lucht, maar ook pure romantiek. Dat kon een beker warme chocomel zijn tussen tintelende handen maar ook een eerste zoen in een net niet helemaal donker hoekje. Kon je mooi de vrieskou de schuld geven van je bibberende benen. En dat allemaal op de vrolijke klanken van Rosamunde van Dennie Christian.