Ze moesten deze vrouw gewoon verbieden om nog één woord te zeggen op tv

Lana Del Rey kondigt verras­sings­con­cert aan in Ziggo Dome, over precies een week

Kondigen de meeste artiesten hun concerten maanden of zelfs een jaar van tevoren aan, Lana Del Rey doet het op geheel eigen wijze. De zangeres treedt over precies een week - dinsdag 4 juli - op in de Ziggo Dome, zo maakt ze vandaag bekend.