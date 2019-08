‘Ze mogen me wakker maken om te acteren’

Voor Sendar (41) waren de laatste jaren als actrice lastig. Of eigenlijk: er was vrijwel geen leven als actrice. Na een vliegende start in de soaps Goudkust, Onderweg naar Morgen en de film Volle Maan kwamen de klussen haar niet aanwaaien. Het ging zelfs zo slecht dat de Amsterdamse via uitzendbaantjes haar geld moest verdienen door te werken in het café, in de zorg of in de kantine van de Hogeschool van Amsterdam.