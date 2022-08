Ze staat bekend om haar klare taal, maar toen kwam het woordje ‘seks’

Anita Witzier en Edson da Graça presente­ren nieuw programma over de liefde

Anita Witzier is vanaf 21 augustus te zien in Festival van de Liefde, een nieuw NPO 1-programma van KRO-NCRV. In het programma zoekt de presentatrice samen met collega Edson da Graça naar mooie liefdesverhalen van mensen uit heel Nederland.

10 augustus