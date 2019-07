Ze was succesvoller dan Adele, nu is ze spoorloos: wat is er gebeurd met Duffy?

Een glansrijke muziekcarrière is voor de meesten van ons een onbereikbare droom. Toch leek de Welshe zangeres en songwriter Duffy die droom in realiteit te hebben omgezet. Toen ze haar eerste album Rockferry uitbracht in 2008 was de plaat een instant hit. De plaat kwam in verschillende landen op de eerste plaats binnen in de hitlijsten en werd in het Verenigd Koninkrijk de bestverkochte plaat van het jaar. Het album won een Grammy voor Best Pop Vocal Album en wist ook drie BRIT-Awards in de wacht te slepen. Rockferry ging meer dan 9 miljoen keer over de toonbank, waarmee Duffy het op dat moment zelfs beter deed dan Adele. Bovendien wist Duffy de kassa nog op andere manieren te laten rinkelen: zo scoorde ze een contract ter waarde van bijna 39 miljoen euro bij Coca Cola, als model voor het frisdrankenmerk.



Op dat moment ging het ook bergaf met de zangeres. In een interview gaf Duffy toe dat ze nooit wist hoe ze met haar beroemdheid en rijkdom moest omgaan. Het feit dat ze werd gebombardeerd tot superster toen ze een twintiger was, had een enorme impact op haar leven. ,,Het werd allemaal zo ingewikkeld. Ik vind het moeilijk om mij staande te houden in de muziekwereld als 25-jarige vrouw”, zei ze. ,,Waarom doe ik mijn werk? Ik doe het niet om aanbeden of bewonderd te worden, niet om geld te verdienen of rijk te worden. Ik doe het omdat ik iets voortreffelijks wil doen. Dus ik dacht: ‘Misschien doe ik dit dan wel helemaal niet’.”