Zeldzame en bijna weggegooide Harry Potter-boeken onder de hamer

De verkoper, een 65-jarige lerares uit Buckinghamshire die niet bij naam genoemd wil worden, vond de boeken op school tijdens een opruimactie. ,,Ik wist niet hoeveel ze waard waren, ook de school niet”, aldus ‘Zij Die Niet Genoemd Wil Worden.’



Wel wist ze dat het ‘zonde was om ze weg te gooien.’ De lerares bracht de boeken daarom onder op haar zolder. Vier jaar later bekeek ze de boeken met haar zoon nog eens en kwam ze erachter dat deze nog wel eens geld konden opleveren.



Dat wordt beaamd door Jim Spencer, boekexpert van veilinghuis Hansons. ,,Hardcover eerste drukken van The Philosopher’s Stone zijn net zo zeldzaam als tanden bij kippen. Het is de heilige graal voor verzamelaars.” Van de eerste druk uit 1997 zijn maar 500 hardcovers, 300 daarvan zijn naar Britse scholen en bibliotheken gestuurd. De boeken zijn ook bijzonder omdat ze allemaal drukfouten bevatten die in latere uitgaven zijn aangepast.



De verwachting is dat de hardcover tijdens de online-veiling op 21 mei tussen de 8000 en 12.000 pond op gaat leveren. De twee paperbacks gaan naar verwachting respectievelijk voor 2000 en 3000 pond onder de hamer.