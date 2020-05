Zelfs de blonde golddigger laat baron Ronnie in de steek

‘Er was nou helemaal niks leuks op tv.’ Ik weet niet hoe vaak ik dat zinnetje afgelopen weken heb horen verzuchten in mijn omgeving. Op sommige dagen beaam ik het, maar vandaag niet. Want wie dat zegt, heeft overduidelijk de 2DOC King of the Cruise gemist.



De film van de Nederlandse Sophie Dros ging vorig jaar in première op het documentairefestival IDFA en werd maandag uitgezonden op NPO 2. Hoofdpersoon is een Schotse baron op leeftijd die in het pre-coronatijdperk met luxe cruises zijn leven vult. Of beter gezegd: het gat in zijn hart vult. Maar nu loop ik erg op de zaken vooruit.



De film bouwt zich langzaam op. Op het eerste gezicht is het een prachtig gefilmd portret van het fenomeen cruisen. Ik heb het nooit gedaan, maar het is blijkbaar echt zoals in The Love Boat: overattent personeel, een met flessen jonglerende barkeeper, uitbundige buffetten, volleyballen in het zwembad op het dek, een casino en disco om de 60-plus reiziger te vermaken en natuurlijk hoogblonde Oost-Europese golddiggers die op jacht zijn.