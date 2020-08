'Zelfs Maarten hief zijn handen ten hemel door Monica'

Op1-presenta­tri­ce Nadia Moussaid gaat trouwen: ‘Corona bracht ons dichter bij elkaar’

22 augustus Nadia Moussaid gaat trouwen met haar vriend, fotograaf Geert Broertjes. Dat vertelde de Op1-presentatrice vandaag in Zomerspijkers van Dolf Jansen op NPO Radio 2. ,,Corona is vreselijk, alle mensen die ziek zijn geworden en zijn overleden, maar voor ons als stel was het een blessing in disguise.”