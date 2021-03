Zelfspot met rapper Donnie en Frans Duijts: ‘Hoor mijn hele leven al grappen over mijn naam’

Amerikaan­se acteur George Segal (87) overleden

24 maart Acteur George Segal, bekend van zijn rollen in onder meer Who’s Afraid of Virginia Woolf?, Look Who’s Talking en The Goldbergs is overleden. Segal stierf aan de gevolgen van een bypassoperatie. Dit heeft zijn vrouw Sonia aan TMZ laten weten. Hij werd 87 jaar.