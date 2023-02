Zes jaar na het overlijden van Chester Bennington: Linkin Park brengt nieuwe muziek uit

Op echt nieuwe, recente muziek blijft het voorlopig wachten. Sinds de dood van frontman Chester Bennington in 2017 nemen de resterende bandleden een pauze van onbepaalde duur. ,,Het enige Linkin Park-nieuws dat ik voor jullie heb, is dat we elke paar weken met elkaar praten", vertelde Mike Shinoda vorig jaar. ,,Er staan geen tournees, nieuwe muziek of albums op de planning. Laat me dat even duidelijk maken. Denk er dus aan dat dat niet zal gebeuren. Want elke keer wanneer de band ook maar iets zegt, is er heel wat opwinding. Maar nee: je zal jezelf teleurstellen.”