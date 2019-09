Zes tips voor Beau, omdat ik het hem gun

Douwe Bob in rolstoel na aanrijding met scooter: 'Hij laat zich niet weerhouden’

8:41 Het ziet ernaar uit dat zanger Douwe Bob nog zeker twee weken in zijn rolstoel moet zitten nadat hij was aangereden door een scooter. Dit leverde hem een vleeswond op; sindsdien kan Douwe Bob niet meer over het podium springen zoals hij dat doorgaans doet. Op het Twentse festival Tuckerville trad hij anderhalve week geleden zittend op.