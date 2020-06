Zes weken oude baby Elon Musk heeft wéér een andere naam

Veronica gaat Derksen niet aanspreken op racisme

'Veronica gaat Johan Derksen niet aanspreken op de uitspraken die hij maandagavond deed in het programma Veronica Inside over rapper Akwasi. ,,Uitspraken binnen VI komen voor rekening van de mensen aan tafel", laat de zender in een korte verklaring weten. Wel zegt Veronica 'tegen het opzettelijk kwetsen van medemensen of bevolkingsgroepen' te zijn.