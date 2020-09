Zestien jaar opbouwwerk van Boer zoekt Vrouw in paar maanden tenietgedaan

We hoeven er niet omheen te draaien: de Nederlandse boeren hebben een fors imagoprobleem. Allemaal de schuld van die militante gasten van Farmers Defence Force met hun blokkerende trekkers, doodskisten en dreigementen. Zestien jaar opbouwwerk van Yvon Jaspers en Boer zoekt Vrouw is in een paar maanden tenietgedaan. Van lulletje lampenkatoen dat geen meisje kon versieren, naar stoere polderhunk om wiens aandacht de stadse deernes vechten tot halve en hele hooligans op een John Deere – zo ongeveer kun je de emancipatie samenvatten.