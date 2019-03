Zet je oren open en luister eens naar 3FM

Zaterdagavond zat ik op te bouwen naar het uitgaan bij Club Carter. Niet dat ik van plan was uit te gaan, maar ik dacht: hoe is het eigenlijk met 3FM. Je hoort daar alleen maar honende berichten over, in de trant van: ,,Haha, weer minder luisteraars, ze staan nu zelfs achter de seniorenzender, Radio 5! Het is niks meer sinds Giel en Coen en Sander en Gerard en Paul en Michiel en al die anderen weg zijn.” ,,De dalende STER-inkomsten zijn de schuld van 3FM!” Mensen vinden het altijd fijn als anderen in de shit zitten, daar gaan ze zich wat beter door voelen.



Dus zaterdagavond, nadat ik op Radio 1 Feyenoord-Willem II had aangehoord, een stukje opera op 4 tot mij had genomen en op 2 al snel was uitgefunkt, dacht ik: Hoe klinkt 3FM. Vandaar dus Club Carter. Maar niet met Carter, Sagid Carter, die zat ergens te chillen, effe een avondje vrij.



Haar vervanger was Eva Koreman, die kennen we ook als doordeweekse deejay. Ze praat niet te hard, in tegenstelling tot veel mannelijke deejays. Ze staat, deejays staan tegenwoordig, dat klinkt beter, ze staat vanzelfsprekend achter de microfoon. Ze verkoopt geen lulpraatjes. Jawel, dat kunnen vrouwen ook, maar Eva Koreman niet. Ze lacht op de radio, en niet om haar eigen grapjes, nee, ze maakt geen flauwe grapjes. Ze is zichzelf.