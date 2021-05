‘Zet Sven Kockelmann samen met Ghislaine Plag bij Op1 in plaats van Paul en Astrid’

Verder is er ruim aandacht voor het Eurovisie Songfestival: Jeangu had ‘broccoli’ gewoon moeten omarmen, jonglerend in iedere tv-studio met een paar groene stronken en daarna het echte verhaal uitleggen. Natuurlijk wordt er ingezoomd op het media-spektakel er omheen. Ook via AD.nl is er een dagelijkse Aftelshow.



Ook Kees, Nick & Simon komen voorbij, de kijkcijferdaling van De Bluffer wordt geanalyseerd en de zusjes Meiland komen ter sprake. Verder moet Vader des Vaderlands gewoon een beroep worden. En André van Duin moet de eerste worden. Vraag: wie wordt dan de eerste Moeder des Vaderlands?



Dat allemaal in de wekelijkse AD Media Podcast, waarin TV-columniste Angela de Jong en verslaggevers Dennis Jansen en Mark den Blanken alle hoofd-, rand-, en bijzaken bespreken op het gebied van media. De presentatie is in handen van Manuel Venderbos.



Liever luisteren via Spotify en Apple? Dat kan!