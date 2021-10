Zieke Ron Fresen stopt bij het NOS Journaal: ‘Het past niet langer in de optelsom’

De journalist maakte eerder vandaag via de NOS kenbaar dat hij meer tijd en ruimte wil voor ‘andere dingen’, maar zei niets over zijn ziekte. In gesprek met de Volkskrant gaat hij openhartig in op de diagnose prostaatkanker.



,,Het is een ingrijpend iets. Vooral omdat het weer is teruggekomen, hé. Ik kreeg op mijn 47ste voor het eerst prostaatkanker. Mijn vader is er op zijn 72ste aan overleden. Dat heeft mij wel een waarschuwingslampje meegegeven, en dat begon op een gegeven moment te knipperen. Ik moet het toch eens laten controleren, dacht ik. In het ziekenhuis zeiden ze nog: ‘Nee joh, ben je gek, dat kan helemaal niet op jouw leeftijd.’ Maar toen had ik het dus wel, en heb ik me laten opereren. Daarna was de kanker weg”, vertelt Fresen.



Toch kwam de ziekte weer terug. In november 2018, tijdens een routinecontrole, bleken zijn bloedwaarden niet goed te zijn. Fresen wist meteen dat het foute boel was. ,,Bij recidive is het altijd uitgezaaid, altijd ongeneeslijk. Dat was een heel harde boodschap. De onbezorgdheid die je normaal als gezond mens hebt, viel ineens weg. Plotseling moest ik me druk gaan maken over de vraag hoe lang ik daar nog mee kon leven, en wat voor leven dat dan was.”

Dubbel gevoel

Hoewel Fresen het al die tijd positief heeft ingezien, koos hij er toch voor om zijn carrière bij de NOS te beëindigen. Dat hij tussendoor ook nog corona kreeg en daardoor niet aan het werk kon, speelde een grote rol in zijn beslissing om te stoppen. ,,Ik dacht dat ik het vreselijk zou vinden om het allemaal vanaf de bank te moeten volgen, maar eigenlijk vond ik het niet zo erg. Dat was voor mij het begin, dat ik begon te denken: moet ik toch de knoop niet eens doorhakken?”



Nu Fresen stopt als politiek duider, heeft hij ook meer vrije tijd. Tijd om te genieten van zijn vrouw, die onlangs met pensioen is gegaan. ,,We kunnen straks vanalles samen doen. Wat voor temperatuur is het in Parijs? Kom, we pakken de auto en rijden ernaartoe. Of verder Frankrijk in, we zijn allebei wijnliefhebbers.”



Bovendien is Fresen onlangs opa geworden. Ook daar wil hij met volle teugen van genieten. ,,Dus ik geloof dat het al met al een goed besluit is, maar ik zie er ook tegenop, moet ik je eerlijk zeggen. Ik loop echt niet fluitend het pand uit.” Duider zijn het Achtuurjournaal noemt hij ‘een prachtige baan’. ,,Elke dag weer geniet ik ervan. Het is ook een zware baan die je volledig in beslag neemt en opslokt en waar je tweehonderd procent voor moet gaan. Liefst nog meer dan dat. Maar het past niet langer in de optelsom, het gaat te veel in de weg zitten bij de andere mooie dingen van het leven.’’

Persoonlijk

Over zijn jaren bij de NOS schreef Fresen het boek Acht jaar Achtuur dat dinsdag wordt gepresenteerd. In dat persoonlijke boek vertelt hij over alle facetten van zijn werk bij het NOS Journaal, waar hij in 2004 in dienst kwam. Fresen schrijft verder kritisch over de huidige politieke cultuur en houdt een pleidooi voor scherpere keuzes in de journalistiek.

Fresen pakt nog enkele grote politieke gebeurtenissen mee zoals de formatie, een nieuw kabinet en de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

