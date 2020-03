Zieke Youp laat van zich horen: ‘Op de weg terug’

,,Uit mijn ziekenhuisbed kan ik melden dat ik na een donkere periode op de weg terug ben”, laat de cabaretier weten aan deze site. ,,Ik leef mee met mijn vele medepatiënten, wens hen alle kracht en sterkte en maak mijn diepste buiging ooit voor alle mensen in de zorg. Ik heb hun betrokkenheid en keiharde werken met eigen ogen kunnen zien. Laten we met zijn allen duimen voor een goede afloop!”



Van ‘t Hek is extra vatbaar voor het virus omdat hij in een risicogroep valt. De cabaretier onderging in december 2015 een zware hartoperatie nadat hij een aantal keren niet goed was geworden op het podium. In november vorig jaar werd hij tijdens een show in het Oude Luxor in Rotterdam onwel op het podium. Hij werd kort behandeld in een Rotterdams ziekenhuis.



Het RIVM spreekt van ‘kwetsbaarheid’ als mensen hartziekten, longziekten, diabetes, nierziekten of andere ziekten hebben waarbij het immuunsysteem verzwakt is.