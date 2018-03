Zien: Humberto Tan showt moves op bühne bij Ellen DeGeneres

Waylon schreef The World Can Wait speciaal voor zijn overwerkte Bibi

18:46 Waylon heeft het lied The World Can Wait, een van de nummers die hij afgelopen week presenteerde in De Wereld Draait Door, speciaal geschreven voor zijn vriendin Bibi Breijman. De titel, waarnaar ook zijn aankomende tournee en album luisteren, is een advies voor zijn overwerkte oogappel.