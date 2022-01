Ziggo Sport zet Rondo vast op maandagavond

Acteur Sidney Poitier (94) overleden: ‘We verliezen een icoon en een held’

De pionierende acteur en Oscar-winnaar Sidney Poitier is op 94-jarige leeftijd overleden. De Bahamaans-Amerikaanse ster was de eerste zwarte acteur die de Oscar voor beste mannelijke hoofdrol won. Hij kreeg hem in 1964 voor zijn rol in de film Lilies of the field.

7 januari