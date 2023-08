Zijn snorrenkam, de mooiste jasjes en heel veel katten: dit veilinghuis toont privéleven Freddie Mercury

Expert in 5 minuten Steeds meer landbouw­gif op aardbeien: zo gevaarlijk zijn die middelen voor je gezondheid

Het aardbeienseizoen is in volle gang: de supermarkten liggen vol met de knalrode vruchten. Maar net zoals bij het telen van ander fruit, worden de meeste aardbeien bespoten met pesticiden. Een soort gif die voorkomt dat beestjes het fruit opeten. Hoe gevaarlijk is dit eigenlijk voor mensen?