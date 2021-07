Zo houdt De Slet van 6VWO de aandacht vast van jongeren die ‘swipen als een tierelier’

Britney Spears belde alarmnum­mer avond voor hoorzit­ting

3 juli Britney Spears heeft aan de vooravond van haar hoorzitting afgelopen week het Amerikaanse alarmnummer 911 gebeld. Dat staat in een onderzoek van The New Yorker-journalisten Ronan Farrow en Jia Tolentino. Britney belde het nummer ‘om zichzelf te melden als slachtoffer van het curatorschap’.