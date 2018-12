Zo houdt Linda de Mol (54) haar seksleven spannend

Vroeger, ja vroeger, had ze met vriendinnen zat spannende gesprekken over seks. Maar dat is nu ze de veertig ruimschoots gepasseerd zijn wel verleden tijd, schrijft de televisiekoningin in LINDA. ,,Na dit soort gesprekken prijs ik me vaak gelukkig met een partner met wie ik ‘pas’ elf jaar samen ben en die ook nog eens bijna zeven jaar jonger is dan ik. Met überhaupt sex eigenlijk. Maar als elf jaar geleden is het niet meer. Toen zat ik ’s nachts om half twee gedoucht en geparfumeerd op hem te wachten met een wijntje, zonder een seconde na te denken over de wekker die zes uur later zou gaan.”