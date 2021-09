Zo werd Davina Michelle na mislukt Idols-avontuur Nederlands grootste ster met internationale allure

Als 20-jarig meisje staat Davina Michelle, toen nog onder de naam Michelle Hoogendoorn, in Bali tegenover de jury van het tv-programma Idols. Martijn Krabbé, Eva Simons, Jamai Loman en Ronald Molendijk zien haar onzeker heen en weer bewegen als ze in de duettenronde samen met collega-kandidaat Johnny mag zingen. Ze brengen het nummer Could I have this kiss forever, maar de auditie gaat volledig de mist in. Er wordt ongemakkelijk gedanst, de samenzang is niet goed en Krabbé slaat zijn handen voor zijn mond. Davina is duidelijk niet op haar gemak en zit wat onrustig met haar arm in haar nek.



,,Ik vond dit niet zo heel erg goed”, reageert Jamai duidelijk na afloop. ,,Ik werd er eigenlijk een beetje ongemakkelijk van.” Molendijk richt zich op Davina: ,,Ik weet niet wat je aan het zingen was, maar soms ben je het ook gewoon echt kwijt.” Einde avontuur. De twee kandidaten worden naar huis gestuurd en Davina krijgt geen kans om zich te tonen bij een groter publiek. Maar wat niemand dan nog weet, is dat vanaf dat moment haar grote zegetocht begint.

YouTube

De Rotterdamse zangeres besloot vanaf dat moment vol aan zichzelf te werken. Ze ging in een band zitten en werkte aan haar zangtechnieken. Een jaar na de uitzending van die pijnlijke auditie begint ze een eigen YouTube-kanaal waarop ze wekelijks covers zingt. Het kanaal groeit gestaag en in dat jaar krijgt ze een telefoontje van het Amerikaanse Glamour. Ze wilden een skype-gesprek hebben dat zou gaan over covers van Pink. In augustus had ze in haar studio in Zwijndrecht haar versie opgenomen van What about us van de Amerikaanse hitzangeres.



Ze verwacht er niks van en gaat dus nietsvermoedend het Skype-gesprek in. Als ze een filmpje te zien krijgt van Pink die háár cover aan het bekijken is, weet ze niet wat haar overkomt. ,,Ik dacht eerst dat het een actrice was. Ik kon het niet geloven. Maar zodra ik het besefte, ging ik compleet uit mijn dak”, vertelde ze toen enthousiast. ‘Holy shit, who is this?’ zegt Pink als ze de eerste zinnen van de wereldhit uit het gouden strotje van de Nederlandse zangeres hoort komen. ,,That’s better than I will ever sound.”

Beste Zangers

Die video, inmiddels 21 miljoen keer bekeken, zorgt voor een kickstart van de carrière van Davina Michelle. Ook haar filmpjes worden nu miljoenen keren bekeken. Fans heeft ze over de hele wereld, maar in Nederland blijft ze toch vooral dat coverzangeresje van YouTube. In 2018 wordt ze gevraagd voor het programma Beste Zangers en daarmee vestigt ze dan toch definitief haar naam in Nederland. Ze zingt de sterren van de hemel, roert haar collega's op de bank tot tranen en scoort de grootste hit die het programma ooit voortbracht.



In de vijfde aflevering van het programma is namelijk Glenn Faria de hoofdgast. Davina heeft een bewerking gemaakt van zijn nummer Duurt te Lang. Niet lang na de uitzending belandt haar versie op nummer 1 in de iTunes-lijst. Maar daar blijft het niet bij. Radiozenders pakken het op, Nederland streamt het nummer massaal en ze belandt op de eerste plek in de Nederlandse Top 40. Een plek waar ze maar liefst elf weken vertoeft en daarmee wordt ze best scorende zangeres ooit in de hitlijst van Nederland. De video van Duurt te Lang is vandaag inmiddels een slordige 25 miljoen keer bekeken.

Solo

Met al deze successen wordt het tijd voor solomuziek voor Davina Michelle. Haar eerste eigen track Skyward krijgt de gouden status en dan wordt ze benaderd door Marco Borsato en Armin van Buuren. Ze zoeken een zangeres voor hun nummer Hoe het danst? en zijn bij de popsensatie van dat moment uitgekomen. Davina zegt ‘ja’ en krijgt daar geen spijt van. Weer scoort ze een nummer 1-hit in de Nederlandse Top 40, maar ook in België scoort ze nu de pannen van het dak. Het nummer voert tien weken de Ultratop 50, het Vlaamse equivalent van de Top 40, aan.



Ook Pink bemoeit zich inmiddels weer met de zangeres die door haar haar grote doorbraak beleefde. Davina staat in het voorprogramma van de superster op het Malieveld. De belangstelling voor Davina wordt steeds groter en ze wordt gevraagd om de officiële titelsong voor de Dutch Grand Prix te maken. Dat resulteert in het nummer Beat Me dat ze ook zou gaan zingen op Zandvoort. Maar toen was daar plots een coronapandemie die even roet in het eten leek te gooien.



Dat viel uiteindelijk mee. Zelfs een pandemie kon het succesverhaal van de jonge Rotterdamse niet stoppen. Ze geeft vier keer een show in een leeg Ahoy. Fans kunnen online meekijken. Ze brengt daar onder meer een nieuwe versie van 15 miljoen mensen van Fluitsma & Van Tijn. Samen met Snelle doopt ze het nummer om tot 17 miljoen mensen en bezingt ze de situatie in Nederland tijdens de coronapandemie. Wéér een nummer 1-hit.

Internationale evenementen

Een jaar later staat ze wederom in Ahoy, maar dan zit de zaal wel stampvol. Thuis voor de buis zitten tientallen miljoenen kijkers als ze de interval-act tijdens het Eurovisie Songfestival brengt. De uitvoering van haar nieuwe single Sweet Water slaat in als een bom. Vanuit heel Europa zijn er lovende reacties voor de Nederlandse artiest. Vanuit Nederland wordt de roep steeds groter om Davina naar het Songfestival te sturen, maar zij houdt de boot voorlopig nog af.



Dit weekend kwam er weer een nieuw succesverhaal bij voor de inmiddels 25-jarige popartiest. Nadat ze eerder al de organisatie van de Dutch Grand Prix op de knieën dwong om haar collega-artiesten te betalen voor hun optredens, zong ze zelf gratis het Wilhelmus. Ze zong het met internationale allure die een beetje doet denken aan hoe Amerikaanse sterren het volkslied zingen tijdens de Superbowl. Toen ze het Wilhelmus voor een tweede keer mocht zingen, terwijl Max Verstappen op de hoogste trede van het podium stond en koning Willem-Alexander en koningin Máxima toekeken, werd er in menig huiskamer een traantje weggepinkt.

