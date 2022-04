Zo zien de vertrekken eruit waar het koningspaar vluchtelingen opvangt

met video en foto'sEen badkamer met handgeschilderde tegels, een zitkamer waarin felroze kindercampingstoeltjes van Dora the Exploxer staan. De Rijksvoorlichtingsdienst geeft vandaag een inkijkje in de vertrekken die koning Willem-Alexander en koningin Máxima beschikbaar hebben gesteld aan Oekraïense vluchtelingen in hun buitenverblijf kasteel Het Oude Loo.

De afgelopen weken is het oude jachtslot in Apeldoorn gereedgemaakt voor de gevluchte gezinnen. Deze week krijgen 32 Oekraïense vluchtelingen er onderdak. Vijftien vrouwen, twaalf kinderen en vijf mannen worden er opgevangen. De tuin rond het kasteel is ‘vooralsnog’ gesloten voor bezoekers ‘om privacy te bieden aan de nieuwe bewoners’, wordt via het officiële Instagramaccount van het koninklijk huis gemeld.

Volledig scherm Slot Het Oude Loo opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen © RVD

Ze komen terecht in kamers die historie ademen. In de badkamer zijn enkele tegels beschilderd met een kleurig tafereeltje met een vogel en vlinders. Die vlinders komen ook terug op het blad van het badmeubel. Op vrijgegeven foto’s zijn houten eenpersoonsbedden met een gele en roze sprei te zien. In de kamers hangen gebloemde gordijnen en staan gebloemde stoelen. Op het behang in een van de slaapkamers staat een bloemenprint. In het raam een rood leeslampje, passend bij de kleur van het behang. In de woonkamer, neutraal van kleur, vallen twee kindercampingstoeltjes op. Knalroze, van het populaire kinderprogramma Dora the Explorer.

Jachtslot

Buiten kunnen de kinderen er vast hun hart ophalen. Hoewel het kasteel eeuwenlang werd gebruikt door de hofhouding van paleis Het Loo, speelden Willem-Alexander met zijn broers Friso en Constantijn als kind in het doolhof bij het jachtslot, en ook de zonen van Peter en Margriet van Vollenhoven waren dol op de smalle weggetjes door het labyrint. Zo staat te lezen op de site van Uit in Apeldoorn, dat toerisme in de omgeving wil bevorderen. Kinderen kunnen er nu nog steeds spelen, maar de oude kegelbaan ernaast is niet meer in gebruik.

De jonge Oekraïense kinderen kunnen naar wereldschool De Vlinder in Ugchelen in de gemeente Apeldoorn, werd eerder bekend. Dat is een basisschool die gericht is op kinderen die uit het buitenland komen. Ze krijgen veel les in de Nederlandse taal, zodat ze naar reguliere scholen kunnen als ze hier langer moeten blijven. Oudere kinderen uit Oekraïne kunnen naar drie middelbare scholen. Het gaat om De Heemgaard, het Edison College en Onze Wereld. De inschrijving kan worden geregeld zodra de Oekraïners op het kasteel gehuisvest zijn.

