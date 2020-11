Zo zien Maan, Marieke Elsinga en Chantal Janzen er zonder make-up uit: ‘Best spannend’

poll 10 stijltips voor je mondkapje: ‘Ik zag Máxima en dacht: oh nee!’

8 oktober De Deventerse Angela Messinella snapt helemaal niks van het allegaartje aan mondkapjes in Nederland. Nu het masker dan toch eenmaal in ons leven geslopen is, moeten we er het beste van maken. De imago-styliste stelde 10 stijltips voor een mondkapje op. ,,Het is het eerste dat mensen zien. Tover je glimlach terug op je masker.”